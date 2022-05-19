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Направленная «встройка» Focal


19.05.2022 09:00

 

 

Focal 300 ICA6 – направленные встраиваемые громкоговорители для дома. Новинка блыа впервые представлена экспертам и широкой публике на выставке Integrated System Europe 2022.

 

Одна из фирменных технологий, применяемых в новых 300 ICA6 – динамики с так называемыми «F-конусами»: материал, из которого сделана диафрагма, представляет собой «сэндвич» из двух внешних слоёв стекловолкна и слоя из волокон льна между ними. Такая конструкция обеспечивает хорошее внутреннее демпфирование, высокую скорость звука и большую жёсткость на изгиб.

 

300 ICA6 комплектуются 16,5-сантиметровыми драйверами, направленными под углом 35 градусов. Колонки можно встраивать в стены и потолок и устанавливать в том числе по углам помещения. Они идеально дополняют другие модели «трёхсотой» серии при использовании в качестве каналов Dolby Atmos / DTS:X. Патентованная система Easy Quick Install гарантирует простоту и быстроту монтажа. Внешне 300 ICA6 идентичны моделям серии 100 и имеют такие же размеры, что ещё больше расширяет возможности комбинирования фирменных продуктов Focal.

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