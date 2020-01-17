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Нарисуем, будем жить…


17.01.2020 15:15

 

 

Samsung предложил потребителям необычный способ внести свой вклад в дело охраны окружающей среды. Новая экологичная упаковка, разработанная для фирменных телевизоров The Serif – многоразовая: Samsung рекомендует использовать её в качестве… мебели для дома.

 

Из картонной коробки Eco-Package можно сделать тумбочку или журнальный столик. Или домик для кошки. Несложную инструкцию можно найти на боковой стороне коробки – она зашифрована QR-кодом.

 

Всё, что требуется сделать – нарисовать линии отреза, соединив напечатанные на картоне точки, вырезать получившиеся детали и собрать из них предмет интерьера.

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