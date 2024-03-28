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Наследие Klipsch в Перми


28.03.2024 01:54

 

 

Через две недели, в субботу 13 апреля, в Перми пройдёт Heritage Day – мероприятие, организованное дистрибьюторской компанией Simple Distribution и аудиосалоном ADK.Audio при участии производителя акустических систем компании Klipsch.

 

В центре внимания в этот день будут акустические системы Klipsch из фирменной линейки Heritage: модели Heresy, Forte и Cornwall. Познакомиться с продукцией легендарного бренда, узнать много нового о мире высококачественного звука и послушать, как звучат колонки Klipsch, приглашают всех желающих. Программой мероприятия предусмотрено прослушивание виниловых записей разных жанров и лет.

 

Heritage Day состоится 13 апреля 2024 года в салоне ADK.Audio в городе Пермь. Салон расположен по адресу Комсомольский проспект, дом 14. Прослушивание будет организовано двумя сессиями: первая – с 11:30 до 15:00, вторая – с 15:00 до 18:00. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись (на любую из сессий) на сайте adk.audio или по телефону +7 (342) 236-85-14.

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