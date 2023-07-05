ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Настенная полка для проигрывателей винила


05.07.2023 11:25

 

 

Компания Pangea Audio выпустила настенную полку для проигрывателей виниловых пластинок. Полка рассчитана на «вертушки» весом до 18 килограммов.

 

Аксессуар под названием Premier SE Shelf MKII стоит около 200 долларов США. Полка заменит выпускавшуюся ранее модель Vulcan. Производитель сообщает, что новая модель – ответ на многочисленные запросы дилеров: по утверждениям последних, пользователи всё чаще покупают аудиофильские дорогие модели проигрывателей виниловых дисков, и стандартные полки не могут выдержать вес таких устройств.

 

Полка Pangea Audio Premier SE Shelf MKII состоит из стальной рамы, стальной же задней панели, которая крепится к стене, и безрезонансной плиты из ДВП. Для выравнивания полки по высоте используются металлические шипы. Прорези в задней панели позволяют при необходимости слегка сдвинуть полку влево или вправо, чтобы отрегулировать её положение, а в дюймовый зазор между полкой и задней панелью можно пропустить провода. Полку можно крепить к каменной кладке, кирпичу, бетону, деревянным панелям и пр. Все крепёжные детали входят в комплект поставки.

Связанные новости:
 Analog Renaissance: пластинки под защитой - 19.06.2023 12:15
 Новая партия Audio-Technica Sound Burger на подходе - 01.06.2023 01:20
 Analog Renaissance Pro-Line: ювелирная настройка  - 31.05.2023 11:21
 Thorens готовит сюрприз - 11.05.2023 13:19
 Solidsteel VL, все в чёрном… - 25.07.2022 13:30
 Новые модели AV-мебели NorStone - 22.01.2021 14:06
 Настенный держатель для Sonos Amp - 04.09.2018 16:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007