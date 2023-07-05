Настенная полка для проигрывателей винила

05.07.2023 11:25

Компания Pangea Audio выпустила настенную полку для проигрывателей виниловых пластинок. Полка рассчитана на «вертушки» весом до 18 килограммов.



Аксессуар под названием Premier SE Shelf MKII стоит около 200 долларов США. Полка заменит выпускавшуюся ранее модель Vulcan. Производитель сообщает, что новая модель – ответ на многочисленные запросы дилеров: по утверждениям последних, пользователи всё чаще покупают аудиофильские дорогие модели проигрывателей виниловых дисков, и стандартные полки не могут выдержать вес таких устройств.



Полка Pangea Audio Premier SE Shelf MKII состоит из стальной рамы, стальной же задней панели, которая крепится к стене, и безрезонансной плиты из ДВП. Для выравнивания полки по высоте используются металлические шипы. Прорези в задней панели позволяют при необходимости слегка сдвинуть полку влево или вправо, чтобы отрегулировать её положение, а в дюймовый зазор между полкой и задней панелью можно пропустить провода. Полку можно крепить к каменной кладке, кирпичу, бетону, деревянным панелям и пр. Все крепёжные детали входят в комплект поставки.



