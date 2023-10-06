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Настенная тач-панель Russound XTS7


06.10.2023 16:37

 

 

XTS7 – новая разработка Russound, настенная сенсорная панель управления с цветным экраном с диагональю семь дюймов и с разрешением 1280 x 800. Новинка позволяет управлять аудиосистемами Russound посредством нового фирменного приложения.

 

Кроме того, пользователь может установить приложение, скачанное из Google Play Store, и управлять устройствами сторонних производителей (например, светильниками, автоматическими шторами и жалюзи и пр.) даже в том случае, если в его домашней системе нет аудиокомпонентов Russound. Иными словами, панель станет отличным решением для тех, кто не готов устанавливать полноценную систему автоматизации «умный дом», но хочет иметь возможность управлять отдельными функциями, используя приложение и сенсорный экран. Панель даёт полный контроль над установленными системами Russound, доступ к популярным стриминговым платформам, таким, как Spotify или Tidal (требуется установка приложения потоковой передачи музыки), и метаданным, получаемым из совместимых источников (названия музыкальных композиций и групп, имена исполнителей, названия и обложки альбомов и пр.).

 

Объём встроенной памяти Russound XTS7 – 16 ГБ; хранилище можно увеличить до 256 ГБ, используя карту памяти microSD. Тач-скрин монтируется в стандартную европейскую одноганговую распаечную коробку. Поддерживается проводное и беспроводное подключение, в том числе PoE (Power over Ethernet), что даёт возможность передавать данные и питание по одной витой паре. Если в месте установки сенсорной панели нет сетевой кабельной разводки, XTS7 можно запитать от любого источника постоянного тока 12 В; обмен данными будет происходить по Wi-Fi.

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