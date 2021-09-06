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Настенный Focal: серия On Wall 300


06.09.2021 11:08

 

 

Новые модели в ассортименте Focal – настенные громкоговорители On Wall 301 и On Wall 302. Как утверждает производитель, они подходят как для стереосистем, так и для домашнего кинотеатра; колонки можно вешать на стену или ставить на специальные стойки.

 

Новинки On Wall стали дополнением к серии 300, в которой представлены встраиваемые настенные и потолочные модели. В комплект поставки входят все аксессуары, необходимые для монтажа громкоговорителей (настенные крепления), а вот напольные стойки придётся приобретать отдельно. Акустические системы серии 300 оснащаются фирменными драйверами Flax, которые характеризует естественное тёплое звучание. Твитеры – из алюминиево-магниевого сплава, они обеспечивают более чёткое воспроизведение высоких частот.

 

Варианты отделки: матовый чёрный (Black Satin) или сияющий белый (White High Gloss). On Wall 301 и On Wall 302 можно комбинировать с другими продуктами Focal, например, потолочной встройкой серии 300 или акустическими системами Chora, Aria, Kanta и даже Dôme Flax. Новинки появятся в продаже к концу сентября нынешнего года.

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