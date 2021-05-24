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«Настоящий походник» от Bang & Olufsen


24.05.2021 13:27

 

 

В линейке устройств Beosound появилась новинка – портативная колонка Explore. В отличие от других фирменных продуктов с рафинированной «внешностью», Explore, хотя и имеет вполне узнаваемый дизайн, выглядит довольно брутально.

 

Громкоговоритель для туристов-походников – именно так можно коротко охарактеризовать новый Beosound Explore. Эта Bluetooth-колонка не боится пыли, влаги, перепадов температур и прочих, пусть и не всегда экстремальных, но довольно суровых условий, в которых зачастую оказываются любители пеших походов. Прочный водонепроницаемый (IP67) корпус из анодированного алюминия устойчив к царапинам и коррозии, а благодаря тщательно продуманной внутренней конструкции электронная «начинка» не пострадает при падении устройства с высоты или ударе. Даже если громкоговоритель упадёт в мелкий песок, никакого вреда колонке это не причинит – достаточно просто её отряхнуть. Даже получасовое пребывание в воде (на глубине не более одного метра) никак не повлияет на работоспособность устройства. Панель управления также водонепроницаемая, а кнопки чувствительные настолько, что управлять воспроизведением можно даже в грубых перчатках.

 

Внутри Beosound Explore – пара 1,8-дюймовых полнодиапазонных динамиков, обладающих большим акустическим потенциалом и воспроизводящих звук True360. Аккумулятор рассчитан на 27 часов беспрерывной работы. С помощью карабина, интегрированного в корпус, колонку можно пристегнуть к рюкзаку или повесить на пояс и не бояться, что она потеряется. Цвета: чёрный (антрацит), серый, зелёный.

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