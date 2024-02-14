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Настольная акустика: новинки серии Creative Pebble


14.02.2024 11:09

 

 

Портативные акустические системы Pebble X и Pebble X Plus появились в линейке устройств Pebble, которую выпускает компания Creative Technology. Новинки имеют настраиваемую RGB-подсветку и легко подключаются к настольному компьютеру как традиционным проводным, так и беспроводным способом, обеспечивая высокое для своего класса качество звука.

 

Creative Pebble X и Creative Pebble X Plus – системы конфигурации 2.0 и 2.1, мощностью до 15 Вт RMS и пиковой мощностью до 30 Вт (при подключении к USB-порту ПК; мощность возрастает вдвое, если использовать при подключении адаптер Power Delivery). Новинки подходят как для прослушивания музыки и саундтреков к фильмам, так и для компьютерных игр. Колонки обеих моделей оснащаются полнодиапазонными динамиками диаметром 2,75 дюйма, конструкция которых была модернизирована. Угол в 45 – громкоговорители излучают звук снизу вверх – тщательно выверен и является оптимальным для устройств этого типа. Модель Creative Pebble X Plus состоит из пары акустических систем и сабвуфера с двумя пассивными излучателями; басовая колонка также обладает небольшими размерами и может быть размещена на том же столе, где стоит компьютерный монитор. Мощный бас и разборчивость речи достигаются благодаря технологиям BassFlex и Dialog+.

 

Колонки можно подключать через USB и универсальный порт AUX 3,5 мм или по Bluetooth 5.3. У настраиваемой RGB-подсветки 16,8 миллиона оттенков и шесть предустановленных настроек. Использование приложения Creative для Windows обеспечивает доступ к широким возможностям Sound Blaster Acoustic Engine: Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer и EQ. В России акустические системы Creative Pebble X и Pebble X Plus появятся в продаже в ближайшее время по цене, эквивалентной 89,99 евро и 129,99 евро соответственно.

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