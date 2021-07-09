ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Настольные колонки Creative T60


09.07.2021 03:03

 

 

Creative T60 – компактная настольная акустическая Hi-Fi стереосистема, дополнившая фирменную серию T. Основные конкурентные преимущества устройства: технологии Clear Dialog и Surround на базе Sound Blaster, обеспечивающие чёткую передачу голосов и широкую звуковую сцену, а также функции автоматического отключения звука и двустороннего шумоподавления.

 

Каждая колонка оснащается парой мощных полнодиапазонных динамиков 2,75” и встроенным цифровым усилителем (мощностью 30 Вт, пиковая мощность до 60 Вт). Технология BasXPort улучшает звучание низких частот и позволяет получить богатые глубокие басы без использования сабвуфера.

 

Варианты подключения: USB-C, Bluetooth 5.0, линейный выход для гарнитуры, микрофонный вход и AUX-in. Универсальная новинка, подходящая для работы, учёбы и игр, появится в продаже в ближайшее время.

Связанные новости:
 Универсальная звуковая карта Creative Sound Blaster X4 - 16.06.2021 10:41
 Мини-ЦАП Sound Blaster PLAY! 4 - 10.02.2021 11:35
 Новая звуковая карта Sound Blaster Z SE - 12.01.2021 11:29
 Безопасный ЗОЖ с наушниками Creative - 28.10.2020 10:38
 Creative Pebble V3: компромиссы не нужны - 30.09.2020 10:18
 Creative BT-W3 – и для музыки, и для кино - 22.06.2020 12:01
 Уникальный DASS-саундбар Creative - 24.01.2020 13:50
 Настольная акустика Creative Pebble Plus - 07.05.2019 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007