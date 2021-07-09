Настольные колонки Creative T60

09.07.2021 03:03

Creative T60 – компактная настольная акустическая Hi-Fi стереосистема, дополнившая фирменную серию T. Основные конкурентные преимущества устройства: технологии Clear Dialog и Surround на базе Sound Blaster, обеспечивающие чёткую передачу голосов и широкую звуковую сцену, а также функции автоматического отключения звука и двустороннего шумоподавления.



Каждая колонка оснащается парой мощных полнодиапазонных динамиков 2,75” и встроенным цифровым усилителем (мощностью 30 Вт, пиковая мощность до 60 Вт). Технология BasXPort улучшает звучание низких частот и позволяет получить богатые глубокие басы без использования сабвуфера.



Варианты подключения: USB-C, Bluetooth 5.0, линейный выход для гарнитуры, микрофонный вход и AUX-in. Универсальная новинка, подходящая для работы, учёбы и игр, появится в продаже в ближайшее время.