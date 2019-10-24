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Настольный ЦАП-усилитель FiiO K5 Pro


24.10.2019 07:48

 

 

В России появился в продаже обновлённый ЦАП-усилитель K5Pro производства FiiO. Настольный цифро-аналоговый преобразователь можно использовать как с музыкальным плеером, так и с персональным компьютером.

 

По сравнению с предыдущей моделью у K5Pro значительно увеличена выходная мощность – она составляет до 1,65 Вт на 16 Ом нагрузки и до 1,5 Вт на 32 Ом нагрузки.

 

Главное же отличие новинки от устройств предыдущего поколения – наличие декодера XMOS XUF208 USB с принципиально новой системой управления синхронизирующих сигналов. Он поддерживает декодирование с частотой дискретизации до 768 кГц и аппаратное декодирование DSD.

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