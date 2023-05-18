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Настроение года: ретро


18.05.2023 08:12

 

 

На выставке в Мюнхене компания Musical Fidelity покажет две новые модели акустических систем, выполненных в ретростиле: внешне они очень похожи на выпускавшиеся 40-50 лет назад громкоговорители BBC.

 

В «ностальгии» Musical Fidelity нет ничего удивительного – компания следует наметившейся некоторое время назад тенденции, подхваченной многими производителями. Да и постулат «Всё новое – хорошо забытое старое» никто не отменял… Колонки, которые можно будет увидеть в Мюнхене – это двухполосные полочники LS3/5A (такие выпускались с 1976 года) и более крупные LS5/9 (1983 г.). Первые (точнее, оригинальные громкоговорители) создавались для небольших помещений, например, передвижных аппаратных, но получили более широкое распространение; вторая модель изначально была более универсальной и могла воспроизводить музыку самых разных жанров.

 

Довольно компактные приземистые LS5/5A оснащаются 19-миллиметровым купольным твитером и 11-сантиметровым басовиком; заявленный частотный диапазон: от 80 Гц до 20 кГц. LS5/9 (они выше и стройнее) комплектуются «пищалкой» 34 мм и мид-басовым драйвером 21 см; частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц. Весит каждая колонка 4,9 и 12 кг соответственно. В обоих случаях корпуса акустических систем сделаны из берёзового шпона и имеют отделку под палисандр (LS4/5A) или вишню (LS5/9). В продаже новинки должны появиться уже летом. Помимо этих двух моделей, производитель обещает привезти на High End Munich ещё одну новую разработку, которая пока окутана плотной завесой тайны… Сообщается лишь, что этот продукт тоже создан на базе устройства, выпускавшегося много лет назад, и «является идеальным компаньоном для пары АС Musical Fidelity LS3/5A».

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