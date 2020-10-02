Насыщенный красный… звук

02.10.2020 10:40

MC картриджи Hana, как утверждается на сайте их производителя Youtek.jp, гарантируют наилучшее качество по сравнению с представленной на рынке продукцией той же ценовой категории. Новинка, недавно появившаяся в ассортименте компании, получила название Umami Red.

Значение слова umami с некоторых пор известно и российским потребителям. Это так называемый пятый вкус, наряду с привычными для любого человека кислым, сладким, горьким и солёным вкусом. Назвав так новую разработку, маркетологи бренда подчеркнули полноту ощущений, получаемых слушателем, который использует в своей аудио системе картриджи Umami Red.

В пресс-релизе сказано, что главный разработчик компании лично выбирал комплектующие для нового продукта, при этом их стоимость имела второстепенное значение. Яркий красный лак, который наносится традиционным методом, также подчёркивает исключительное качество звучания, обеспечиваемое картриджем. В Европе новинка появится в продаже в ближайшее время. Она будет представлена в избранных аудио салонах, а её розничная цена составит около 3700 Евро.