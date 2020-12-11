Натуральное дерево? Нет, Vicoustic

11.12.2020 13:57

Компания Vicoustic добавила в свой ассортимент новые текстуры акустических панелей VMT. Отличить «деревянную» отделку от натурального шпона практически невозможно – по крайней мере, визуально.

Vicoustic предлагает множество вариантов: «миндальный дуб», «чёрный лавр», «чёрное дерево», «натуральный дуб» и пр., в том числе заказные. В такой отделке можно заказать фирменные акустические конструкции Flat Panel VMT, ViCloud VMT Flat, ViCloud VMT 3D и Vixagon VMT.

Эффективность звукопоглощающих и звукоотражающих конструкций Vicoustic Natural Woods VMT в несколько раз больше, чем у декоративных панелей из натуральной древесины. Панели VMT (Virtual Material Technology) делаются из синтетического неплетёного волокна VicPET Wool (на 65% состоящего из переработанного пластика) с заданными характеристиками звукопоглощения на средних и высоких частотах. Панели VMT легко моются и режутся под размер.