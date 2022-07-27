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Наушники Anker Soundcore Life Note E


27.07.2022 11:19

 

 

В российских магазинах появились в продаже наушники Soundcore Life Note E производства Anker Innovations. Это универсальная полностью беспроводная модель с технологией обработки голоса с помощью системы искусственного интеллекта, тремя режимами эквалайзера для самых популярных сценариев использования и мощным аккумулятором, рассчитанным на 32 часа работы наушников в автономном режиме.

 

Диаметр драйверов – 10 мм, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Наушники поддерживают кодек AAC; фирменное приложение Soundcore позволяет точно настроить наушники под музыкальные вкусы пользователя. Обладатель наушников может выбирать из трёх предустановленных режимов эквалайзера: режим Bass Booster усиливает низкие частоты, Podcast предназначен для прослушивания повествовательного контента (аудиокниг, голосовых сообщений, подкастов), режим Soundcore Signature – универсальный, подходящий для любого аудиопотока. В любом из этих режимов можно пользоваться как обоими наушниками, так и одним.

 

Режим сопряжения для поиска подключаемых устройств запускается автоматически, при первом включении Soundcore Life Note E; радиус действия – 10 м. При дальнейшем использовании наушники так же автоматически соединяются с последним сопряженным устройством. Управление осуществляется прикосновениями: можно включить или поставить воспроизведение на паузу, переключиться на следующий трек, отрегулировать звук, ответить на вызов. Вес наушников вместе с кейсом – всего 37 граммов. Одна зарядка длится три часа (всего кейс рассчитан на четыре подзарядки) и обеспечивает восемь часов непрерывного звучания. Наушники не сломаются, даже если упадут в воду (IPX5) – но лучше вытащить их побыстрее…  Рекомендованная розничная цена 3999 рублей.

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