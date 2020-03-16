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Наушники Apple: новые, да не те…


16.03.2020 12:25

 

 

На прошлой неделе мы писали о том, что Apple планирует выпустить новые наушники. В США действительно появилась в продаже фирменная новинка, однако речь идёт о другом устройстве – наушниках Powerbeats 4.

 

Официальных заявлений о старте продаж Powerbeats 4 не было. Тем не менее, наушники оказались в ассортименте розничной сети Walmart. Цена – 149 долларов США.

 

Источником информации о том, что собой представляют Powerbeats 4, стали данные из кода обновления iOS 13. Устройство, в котором используется чип Apple H, может работать без подзарядки 15 часов и взаимодействовать с Siri без использования смартфона. Почему корпорация изменила своим правилам и выпустила новинку в продажу без официальной презентации, неизвестно.

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