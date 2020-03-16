Наушники Apple: новые, да не те…

16.03.2020 12:25

На прошлой неделе мы писали о том, что Apple планирует выпустить новые наушники. В США действительно появилась в продаже фирменная новинка, однако речь идёт о другом устройстве – наушниках Powerbeats 4.

Официальных заявлений о старте продаж Powerbeats 4 не было. Тем не менее, наушники оказались в ассортименте розничной сети Walmart. Цена – 149 долларов США.

Источником информации о том, что собой представляют Powerbeats 4, стали данные из кода обновления iOS 13. Устройство, в котором используется чип Apple H, может работать без подзарядки 15 часов и взаимодействовать с Siri без использования смартфона. Почему корпорация изменила своим правилам и выпустила новинку в продажу без официальной презентации, неизвестно.