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Наушники Audio-Technica для любителей басов


09.07.2024 13:49

 

 

По словам разработчиков, новинка – результат 15-летних исследований. Частотная характеристика Audio-Technica ATH-CKS30TW+: 5 гц – 20 кГц (при том, что предел слышимости человеческого уха – 20 Гц; более низкие звуки воспринимаются как вибрации).

 

Динамики, которыми оснащаются ATH-CKS30TW+ – фирменные девятимиллиметровые, с «акустическими туннелями». Звучание наушников можно отрегулировать через мобильное приложение, где появилась новая функция "Bass Boost – Deep". Также есть четыре предустановки для разного аудиоконтента – когда требуется подчеркнуть ритмичность музыки, сделать более разборчивыми голоса, и пр. Предусмотрено несколько режимов активного шумоподавления, в том числе с пропусканием звуков извне.

 

Полностью заряженного аккумулятора хватает на 6,5 часов прослушивания, с подзарядкой в футляре – на 17,5 часов. Если отключить шумоподавление, слушать музыку можно дольше: 7,5 и 20 часов соответственно. Защита от влаги и пыли: IP55. Сенсорные элементы управления – настраиваемые, поддерживается функция Bluetooth multi-point, а также голосовое управление с помощью Siri и Google Assistant. Цвета наушников: матовый чёрный, полупрозрачный чёрный, бежевый, полынно-зелёный.

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