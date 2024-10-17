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Наушники Baseus в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»


17.10.2024 12:41

 

 

Российская группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» начала сотрудничать с производителем цифровой техники Baseus. В магазинах упомянутых торговых сетей теперь можно купить беспроводные наушники Baseus из серий Eli, Bowie и Bass.

 

Модель Eli Fit Open-Ear – беспроводные «вкладыши» открытого типа с динамиками 16,2 мм и технологией усиления низких частот. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, наушники предназначены для потребителей, ведущих активный образ жизни или часто перемещающихся по городу. Защита от влаги IPX4; запас работы в автономном режиме – до 35 часов, десять минут зарядки обеспечивают два часа работы. Благодаря универсальному креплению с заушинами наушники подойдут любому, а шейный обод не даст наушникам потеряться даже во время занятий спортом.


Модель Bass 35 Max – полноразмерная, складной конструкции, с динамиками 40 мм и АЧХ 20 Гц – 20 кГц. При постоянной громкости 70% наушники будут работать до 50 часов без подзарядки; предусмотрен AUX IN выход для проводного подключения.  

 

Ещё одна линейка устройств Baseus называется Bowie. В России можно купить полноразмерные беспроводные наушники Bowie H1i Noise-Cancellation и TWS-наушники Bowie M2s Pro. Первые – с гибридным шумоподавлением и поддержкой технологии Hi-Res Audio и кодеков LHDC (192 кГц / 24 бит без потерь), АЧХ 20 Гц – 40 кГц. Фирменная технология BISA (Baseus Immersive Special Acoustics) обеспечивает объёмный звук с эффектом погружения. С выключенным режимом шумоподавления наушники способны проработать до 100 часов. TWS-гарнитура M2s Pro оснащается четырьмя микрофонами с шумоподавлением ENC. Поддержка Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное подключение к смартфону, а режим сверхнизкой задержки (до 0,06 секунды) – плавную синхронизацию с визуальными эффектами во время игр или просмотра видео. Благодаря технологии Multipoint наушники могут одновременно подключаться к двум источникам сигнала.


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