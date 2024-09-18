Наушники Beyerdynamic к двойному юбилею

18.09.2024 12:24

Aventho 300 – новые флагманские наушники Beyerdynamic (премьера состоялась на выставке IFA 2024). Это устройство, поддерживающее технологии гибридного активного шумоподавления и отслеживания положения головы пользователя (Dolby Head Tracking). Ещё одна новинка – полностью беспроводные внутриканальные наушники Amiron 300. Символично, что новинки появились в сотый год существования компании Beyerdynamic, а их презентация прошла на сотой выставке IFA.



Накладные Aventho 300 с сертификацией Apple MFi, как сообщается в пресс-релизе, «задают новые стандарты качества для беспроводных полноразмерных наушников». Они сделаны из лёгких материалов, имеют складную конструкцию, удобно сидят на голове и рассчитаны на длительное ношение. Драйверы – фирменные Stellar.45. Благодаря технологии Dolby Head Tracking, звучание наушников оптимизируется в зависимости от положения головы пользователя, реагируя на её движения. Гибридная ANC на двух чипах Sony обеспечивает надёжное шумоподавление; при необходимости пользователь может слышать звуки извне – для этого предусмотрен «прозрачный» режим пропускания. Элементы управления – сенсорные; когда пользователь снимает наушники с головы или надевает обратно, воспроизведение автоматически ставится на паузу или возобновляется. Запас работы аккумулятора составляет впечатляющие 50 часов; полностью зарядить его можно за два часа, по USB-C; десятиминутной подзарядки хватает на пять часов работы. Наушники поддерживают технологию Bluetooth 5.4 с кодеками AAC, aptX Adaptive и aptX Lossless и могут подключаться к нескольким источникам звука одновременно; USB-C обеспечивает проводное подключение, также есть аналоговый аудиоразъём 3,5 мм.



Amiron 300 – ультралёгкие «вкладыши» с 10-миллиметровыми динамическими драйверами и шестью встроенными микрофонами. Система автоматического шумоподавления автоматически подстраивает звук в зависимости от уровня внешнего шума. Эти наушники также реагируют на действия пользователя, автоматически приостанавливая или возобновляя воспроизведение, и поддерживают технологию Multipoint Bluetooth 5.3, мгновенно переключаюсь между несколькими подключёнными источниками: смартфоном, ноутбуком или планшетом. Сменные насадки – пяти размеров. Тыльная сторона корпусов Amiron 300 – плоская, благодаря чему пользователь может, не вынимая наушники из слуховых каналов, положить голову на подушку или прижать её к изголовью кресла в салоне самолёта. Время работы на одном заряде аккумулятора – до 38 часов, есть функция быстрой зарядки; чехол совместим с зарядными устройствами, работающими по технологии Qi.



