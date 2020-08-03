Наушники Creative Aurvana Trio Wireless

03.08.2020 15:09

В серии наушников Aurvana от Creative – пополнение. Лёгкая беспроводная модель с поддержкой aptX и AAC и тремя драйверами Aurvana Trio Wireless имеет гибридную конструкцию и шейный обод с элементами управления.

Два арматурных драйвера Aurvana Trio Wireless отвечают за высокие и средние частоты, а биоцеллюлозный динамик – за качественный бас. Устройство поддерживает Bluetooth 5.0, aptX Low Latency, aptX HD и AAC, обеспечивая высочайшее качество звучания и минимальные задержки. Наушники могут подключаться к нескольким устройствам одновременно, например, к смартфону и ноутбуку. Одного заряда аккумулятора хватает на 20 часов автономной работы.

Крепление наушников сделано из силикона. Когда наушники не используются, их можно соединить друг с другом и не беспокоиться о том, что они потеряются.