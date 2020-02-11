Наушники-дезинфекторы

11.02.2020 13:26

Британская компания Dyson, известный производитель пылесосов, подала заявку на патент, в которой содержится описание… наушников с функцией очистки воздуха.



Заявка поступила в Бюро интеллектуально собственности Соединённого Королевства ещё в июле 2019 года. Она описывает конструкцию наушников со встроенными в чашки воздушными фильтрами. Кроме того, на чертежах, которые приложены к заявке, изображено нечто вроде бандажа, который опоясывает лицо пользователя на уровне рта. Его предназначение – подача в дыхательные пути очищенного воздуха; когда наушники не используются, бандаж убирается.



Работает вся эта сложная конструкция следующим образом: миниатюрные моторы, встроенные в чашки наушников, приводят в действие пропеллеры-вентиляторы диаметром 35-40 мм. Те начинают крутиться со скоростью 12 тысяч оборотов в минуту, пропуская через фильтры около 1,4 л воздуха в секунду (как бороться с возникающим при этом шумом, в заявке не объясняется). Отфильтрованный воздух проходит через бандаж и попадает в лёгкие человека. Учитывая, сколько людей в наши дни регулярно носят ватно-марлевые повязки и даже дыхательные повязки, чтобы защититься от инфекций и загрязнённого воздуха, идея Dyson не кажется очень уж странной…