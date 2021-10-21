Наушники для… дальнобойщиков

21.10.2021 12:19

Американская компания BlueParrot (она входит в группу компаний GN Audio; последней также принадлежит бренд Jabra) выпустила две модели наушников с функцией шумоподавления, разработанные специально для водителей грузовиков.

В пресс-релизе говорится: «Когда твой офис – огромный дизельный грузовик, шум окружает тебя со всех сторон, и качественный звук порой становится практически недостижимым». Именно поэтому в ассортименте BlueParrott появились две новые беспроводные гарнитуры с функцией активного шумоподавления S650-XT и B650-XT, обеспечивающие тем, кто большую часть жизни проводит за рулём, возможность хотя бы на время «отключить» звуки извне и не отвлекаться на переключение треков и приём входящих звонков.

Микрофоны устройств отсекают до 96% фоновых шумов. Защита от пыли и влаги: IP54. Поддержка голосового управления позволяет, оставляя руки свободными, активировать наушники, принимать звонки, задавать маршрут, выбирать треки и пр. Модель S650-XT оснащена системой переключения из стерео режима в моно: одно нажатие кнопки – и звук остаётся только в одном наушнике, позволяя водителю слышать, что происходит вокруг. Длительность работы в автономном режиме составляет 36 часов. Розничная цена наушников в США: S650-XT – 250 долларов, B650-XT – 220 долларов.