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Наушники для мозга


12.01.2024 11:27

 

 

Эксперты, работающие на выставке CES 2024, отметили новый тренд: производители наушников в борьбе за долю рынка стали всё чаще расширять функционал выпускаемых ими устройств, меняя привычное представление о том, для чего эти устройства предназначены.

 

В частности, речь идёт о так называемых нейронных технологиях. Наушники пока не умеют читать мысли пользователя, но новинки всё равно весьма необычны. Так, например, в компании Naqi Logix разработали наушники-вкладыши, которые используют электрические сигналы человеческого мозга, чтобы управлять электронными устройствами, от «умной» колонки до гоночного стимулятора. Создатели говорят, что их нейронные наушники – по сути, неинвазивный мозговой имплант, который может отдавать команды компьютеру; в свою очередь, последний, «подчиняясь» этим командам, может отобразить на экране текст, найти в интернете нужную информацию, совершить онлайн-покупки или сыграть в компьютерную игру. Устройство было разработано с целью облегчить жизнь полностью парализованному человеку, но эту технологию можно внедрить и в обычные наушники, чтобы расширить их функционал.

 

Ещё одна необычная новинка – разработка компании NeurGear. Головная гарнитура ZenBud использует ультразвук для расслабления. Принцип действия – ультразвуковая стимуляция блуждающего нерва, который иннервирует (обеспечивает связью с центральной нервной системой) различные органы и ткани, в частности, мышцы сердца, лёгких, желудка, кишечника глотки, гортани и пр., влияет на секрецию различных желез и т.д. То есть «отвечает» за дыхание, пищеварение и др. Воздействуя на блуждающий нерв определённым образом, можно «заставить» его посылать человеческому мозгу сигналы успокоиться, расслабиться, что, в свою очередь, позволяет бороться со стрессом и более эффективно отдыхать.

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