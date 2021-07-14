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Наушники… для правильной осанки


14.07.2021 11:04

 

 

Не верь глазам своим? Да нет же, всё правильно: наушники Amazfit новой модели, которая готовится к выпуску, будут не только воспроизводить музыку, но и сообщать владельцу о том, что он сутулится и периодически предлагать ему сделать небольшой перерыв в работе.

 

Полностью беспроводное устройство, похоже, разработано в первую очередь для заботы о здоровье пользователя, и уже потом – для того, чтобы услаждать его слух музыкой… Для Amazfit такой подход к созданию новых продуктов – не новость: наушники Amazfit PowerBuds могли отслеживать сердечный ритм, будучи подключёнными к мобильному приложению Zepp (Zepp Health – материнская компания, которой принадлежит бренд Amazfit). У нового устройства ещё нет названия, но уже известно, что наушники смогут определять положение головы пользователя относительно шейного отдела позвоночника. Непонятно, как они будут оповещать владельца о том, что ему нужно сменить позу – это может быть как звуковой, так и тактильный сигнал.

 

Кроме того, наушники будут анализировать уровень громкости воспроизводимых записей и «звуковые привычки» пользователя. Такое уже умеют многие устройства, но, учитывая вышесказанное, особенно интересно, как эта функция будет реализована в новом продукте Amazfit.

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