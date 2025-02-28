Наушники Edifier LolliClip с новой системой крепления

28.02.2025 01:27

Компания Edifier выпустила наушники LolliClip, устройство открытого типа с новой системой крепления и усовершенствованной технологией адаптивного активного шумоподавления, особенно эффективно блокирующей внешние шумы. Беспроводные наушники поддерживают Spatial Audio и Hi-Res Wireless Audio и отслеживают движения головы пользователя.



Каждый наушник оснащается тремя высокочувствительными микрофонами. 13-миллиметровые динамические драйверы – с диафрагмой с титановым покрытием. Edifier LolliClip поддерживают файлы LDAC 24 бит / 96 кГц; уровень защиты от пыли и влаги: IP56. Ушная клипса обеспечивает надёжную и комфортную посадку наушника. Благодаря функции multipoint connection можно переключаться между несколькими устройствами. Управление и настройка звучания осуществляются посредством приложения Edifier ConneX.



LolliClip автоматически калибруют аудиоканалы, что позволяет менять наушники местами без ущерба для качества звука. Аккумулятор рассчитан на девять часов воспроизведения; с подзарядкой в футляре время работы увеличивается до 39 часов. Быстрая пятнадцатиминутная зарядка обеспечивает три часа прослушивания. Новинка уже поступила в продажу.



