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Наушники Edifier LolliClip с новой системой крепления


28.02.2025 01:27

 

 

Компания Edifier выпустила наушники LolliClip, устройство открытого типа с новой системой крепления и усовершенствованной технологией адаптивного активного шумоподавления, особенно эффективно блокирующей внешние шумы. Беспроводные наушники поддерживают Spatial Audio и Hi-Res Wireless Audio и отслеживают движения головы пользователя.

 

Каждый наушник оснащается тремя высокочувствительными микрофонами. 13-миллиметровые динамические драйверы – с диафрагмой с титановым покрытием. Edifier LolliClip поддерживают файлы LDAC 24 бит / 96 кГц; уровень защиты от пыли и влаги: IP56. Ушная клипса обеспечивает надёжную и комфортную посадку наушника. Благодаря функции multipoint connection можно переключаться между несколькими устройствами. Управление и настройка звучания осуществляются посредством приложения Edifier ConneX.

 

LolliClip автоматически калибруют аудиоканалы, что позволяет менять наушники местами без ущерба для качества звука. Аккумулятор рассчитан на девять часов воспроизведения; с подзарядкой в футляре время работы увеличивается до 39 часов.  Быстрая пятнадцатиминутная зарядка обеспечивает три часа прослушивания. Новинка уже поступила в продажу.

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