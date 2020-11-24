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Наушники Energizer


24.11.2020 14:07

 

 

Бодрый розовый заяц теперь будет ассоциироваться у пользователей не только с батарейками и фонариками, но и с наушниками: под брендом Energizer уже выпущено несколько моделей.

 

Пока в ассортименте компании – проводные и беспроводные наушники и гарнитуры. Полностью беспроводных «вкладышей» – самой популярной на сегодня категории из представленных на рынке – среди них нет. Зато есть спортивная версия с защитой от влаги и пота. Кроме того, под торговой маркой Energizer планируется выпускать аудиокабели и адаптеры, в том числе с разъёмами USB Type-C или Lightning на одной стороне и 3,5-мм портом на другой.

 

Наушники будет производить компания Avenir Telecom, которой принадлежат права на использование бренда. Подробная информация о технических характеристиках, функциях и стоимости наушников Energizer появится позже.

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