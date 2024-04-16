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Наушники Fairbuds: ответственное потребление


16.04.2024 12:47

 

 

Fairphone – компания из Нидерландов, некоторое время назад выпустивашая смартфон с увеличенным жизненным циклом. Под последним понимается возможность апгрейда и замены выходящих из строя элементов конструкции, что намного увеличивает срок службы устройства, особенно по сравнению с большинством выпускаемых сегодня моделей. На днях производитель объявил о начале продаж полностью беспроводных (TWS) наушников-вкладышей, созданных по тому же принципу.

 

Не секрет, что многие современные гаджеты рассчитаны на небольшой срок использования. Производители выпускают всё новые и новые модели, а потребители меняют смартфоны, наушники и пр. всё чаще и чаще, несмотря на то, что устройство остаётся рабочим, и могло бы прослужить его владельцу ещё долгое время. Компания Fairphone предлагает притормозить и относиться к потреблению более осознанно и ответственно. Её новая разработка – внутриканальные наушники Fairbuds, состоящие из семи модулей, каждый из которых при необходимости может быть заменён на исправный или более совершенный технологически. Это относится и к двум элементам питания: батарее 45 мА (такие имеются в каждом наушнике) и аккумулятору 500 мА, который встроен в футляр. Правда, чтобы поменять их, нужна определённая сноровка, зато производитель обещает, что проводить такую процедуру нужно не чаще чем раз в два или в три года.

 

Если один наушник потерялся, у производителя можно купить замену. Используемые драйверы – 11-миллиметровые, с титановым покрытием. Наушники Fairbuds – с технологией активного шумоподавления, благодаря которой гасится в том числе шум ветра; пользователь может осуществить настройку звукового профиля, используя фирменное мобильное приложение. Благодаря поддержке Bluetooth 5.3 наушники можно подключать к двум источникам одновременно. Защита от пыли и влаги: IP54. Заряда аккумуляторов хватает на 5 часов работы с включённым ANC (до 6 часов без ANC); с подзарядкой в футляре наушники могут работать беспрерывно до 26 часов. Розничная цена в европейских магазинах: 149 евро.

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