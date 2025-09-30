Наушники HiFiMAN: три новинки сразу

30.09.2025 13:19

Сразу три новые модели наушников выпустила компания HiFiMAN. Все новинки – ANANDA Unveiled, HE600, Edition XV – магнито-планарные, открытого типа, с ультратонкими диафрагмами и более удобными оголовьями.



Самая дорогая из тройки модель – ANANDA Unveiled. Благодаря супернизкому уровню отражений звучание наушников очень чистое и естественное, с широкой звуковой сценой и отличной детализацией, а высокая чувствительность позволяет получить безупречный звук при работе практически с любым устройством, от смартфона до настольного усилителя. Съёмная задняя панель, так называемая «магнитная вуаль», защищает чашки от проникновения случайных магнитных частиц, когда наушники не используются. Фирменная система Stealth Magnet дополнена новой технологией акустически прозрачного «улучшенного магнита»: при его изготовлении не используются редкоземельные металлы, однако чувствительность сравнима с чувствительностью динамиков, созданных на основе таких элементов. Драйверы ANANDA Unveiled – с мембраной нового типа NEO Supernano: она на 40% тоньше, чем в моделях предыдущего поколения, с более быстрым и естественным воспроизведением во всём диапазоне частот. Оголовье из лёгкого композита стало легче на 30 г, а благодаря поворотным шарнирам оно лучше «садится» на голову. Характеристики наушников: чувствительность 93 дБ, импеданс 22 Ом, АЧХ 5 Гц – 55 кГц.



Edition XV – также с усовершенствованной магнитной системой, использование которой позволило улучшить динамику. В наушниках этой модели также используются драйверы с диафрагмой NEO Supernano и усовершенствованная магнитная система Stealth Magnet. Основные характеристики новинки: импеданс 12 Ом, чувствительность 92 дБ, АЧХ 8 Гц – 50 кГц.



Наконец, HE600 – уже третье поколение наушников этой модели. Они универсальные, лёгкие, с превосходным звучанием; лучше всего эти наушники проявляют себя с мощным усилителем, но благодаря высокой чувствительности покажут отличный результат при использовании почти с любым источником. HE600 комплектуются фирменными амбушюрами FocusPad с эффектом памяти. Входные разъёмы 3,5 мм встроены под углом, чтобы уменьшить излом кабеля. Чувствительность новинки – 94 дБ, импеданс 28 Ом, частотный отклик 8 Гц – 65 кГц.