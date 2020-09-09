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Наушники Huawei: одни беру, вторые примечаю…


09.09.2020 11:36

 

 

Две новые модели наушников созданы в компании Huawei. Одна из них уже доступна для приобретения, в том числе на российском рынке; вторая пока «не добралась» до стадии производства, однако информация о новинке уже просочилась в Сеть.

 

Речь идёт о беспроводных TWS-наушниках (полностью беспроводных), которые могут составить конкуренцию Apple AirPods Pro. Судя по тому, что устройство уже имеет название – FreeBuds Pro, а «слитые» материалы включают не только рендеры, но и «живые» фотографии, презентация может состояться в ближайшее время. Об этом свидетельствует и вполне официальный тизер, опубликованный в китайской социальной сети Weibo. По предварительным данным, розничная цена новинки составит около 150 Евро.

 

А пока любители гаджетов ожидают подтверждения этих слухов, в продажу уже поступили Bluetooth-наушники Huawei FreeLace Pro с системой активного шумоподавления, мощными 147-мм динамиками и аккумулятором, рассчитанным на 24 часа автономной работы. Складной ободок обладает высокой гибкостью и может восстанавливать свою первоначальную форму. Наушники должны быть востребованы среди геймеров: благодаря оптимизации аудиокодека задержка звука уменьшилась до 150 мс; при запуске игры автоматически активируется игровой режим.

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