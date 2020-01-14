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Наушники JBL Club


14.01.2020 11:38

 

 

Новая серия наушников от JBL была представлена экспертам и любителям на выставке CES 2020. Линейка получила название JBL Club и включает три модели, Club One, Club 950NC и Club 700BT; все три выпускаются в двух вариантах – накладные и внутриканальные.

 

Флагманская модель JBL Club One комплектуется High Res-сертифицированными графеновыми драйверами. Технология True Adaptive Noise Cancellation обеспечивает «идеальный» уровень шумоподавления, а функция SilentNow позволяет включить шумоподавляющий режим нажатием одной кнопки, создавая полную изоляцию от внешних звуков и музыки. Наушники рассчитаны на 45 часов работы.

 

Помимо поддержки голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa, модели Club могут «похвастать» новой технологией HARMAN Personi-Fi. Она активируется через приложение “My JBL Headphones” и даёт пользователю возможность настроить звучание наушников в соответствии со своими предпочтениями. Все модели комплектуются аудио кабелем 1,2 м с микрофоном и защитным футляром. Новинки появятся в продаже весной 2020 года.

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