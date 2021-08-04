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Наушники Klipsch с искусственным интеллектом


04.08.2021 03:06

 

 

К 75-летию бренда конструкторы Klipsch разработали две новые модели полностью беспроводных наушников – с технологией активного шумоподавления и искусственным интеллектом.

 

Klipsch T5 II True Wireless ANC – это искусственный интеллект Bragi и гибридная система шумоподавления с двумя микрофонами: один для внешних звуков, второй (расположенный перед динамиком) отслеживает внутренние звуки, обеспечивая максимальный уровень шумоподавления. Благодаря ИИ Bragi пользователь может принять входящий телефонный звонок, просто кивнув головой. Технология Dirac HD Sound оптимизирует звучание, обеспечивая «более чистый, богатый и сбалансированный звук». Подзарядка наушников осуществляется без проводов – с помощью Qi-совместимого зарядного коврика – или через кабель USB-C (входит в комплект поставки). Аккумулятор рассчитан на 7 часов автономной работы (пять часов – с активированным режимом шумоподавления); с учётом подзарядки в кейсе 0 на 21 час работы.

 

Вторая новинка – те же T5 II в версии McLaren Edition: с отделкой фирменным цветом «папайя» и объёмным декором, имитирующим отпечаток шины. Обе модели поддерживают фирменное мобильное приложение Connect App.

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