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Наушники-клипсы A4Tech Biosong B5


21.11.2024 14:34

 

 

Biosong B5 – наушники-клипсы производства компании A4Tech (в России её представляет группа Merlion). Новинка предназначена в том числе для геймеров.

 

В наушниках Biosong B5 используются драйверы 10,8 мм с биодинамической мембраной. Частотный диапазон наушников: 20 Гц-20 кГц, чувствительность: 100 дБ, импеданс: 32 Ом. Чувствительность микрофона: -42 дБ. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth (5.4) с высокой скоростью передачи данных и радиусом действия до 10 м.

 

Ёмкий аккумулятор (500 мАч) рассчитан на пять-шесть часов автономной работы; подзарядка наушников в кейсе увеличивает это время до 30 часов. Уровень заряда отображается на дисплее, который расположен в передней части футляра. Цвет корпуса наушников и кейса: белый.

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