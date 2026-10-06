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Наушники-клипсы Samsung Galaxy Buds On


06.10.2026 16:58

 

 

В ассортименте Samsung появились первые в истории бренда наушники-клипсы. Они называются Galaxy Buds On, это беспроводные наушники-вкладыши открытого типа, которые крепятся на ушной раковине, не перекрывая слуховой канал.

 

Новинка – высокоинтеллектуальное устройство благодаря возможностям аудиоплатформы Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1. Главные особенности Samsung Galaxy Buds On: кастомные драйверы TwinBoost с усиленным воспроизведением басов и системой предотвращения «утекания» звука вовне под названием Audio Leakage Reduction, а также автоматическая настройка громкости в зависимости от того, в насколько шумной среде находится владелец наушников, три микрофона и распознавание голоса способом костной проводимости. 

 

Очевидно, что даже малейшее изменение положения устройства отражается на качестве звучания. В пресс-релизе Samsung утверждается, что для определения оптимального положения были изучены многочисленные данные о форме ушных раковин. Площадь поверхности наушников, соприкасающейся с ухом, была увеличена с целью равномерно распределить давление, а эластичность ободка-клипсы изменена с тем, чтобы наушники оставались на месте даже при интенсивном движении, но не сдавливали ушную раковину.

 

Много внимания уделили качеству улавливания и воспроизведения голоса. Помимо трёх микрофонов, используются вибродатчик и технология костной проводимости: датчик улавливает вибрации, возникающие, когда пользователь начинает говорить, а процессор, получив эти данные, подавляет фоновые шумы и делает речь более разборчивой. При использовании Galaxy Buds On с Galaxy AI-совместимым смартфоном или планшетом их владелец может управлять наушниками с помощью голосовых команд. Предусмотрено и управление жестами, точнее, движениями головы. Прикосновение к задней части наушников активирует функцию записи Quick Voice Memo. Продажи новинки стартуют 27 октября в Южной Корее, после чего Galaxy Buds On станут доступны и жителям других стран. А вот когда и по какой цене, Samsung пока не разглашает.

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