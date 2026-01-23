ВХОД НА САЙТ

Наушники-клипсы Sony LinkBuds Clip


23.01.2026 00:34

 

 

Новинка Sony – полностью беспроводные наушники открытого типа LinkBuds Clip. В отличие от привычных многим внутриканальных «вкладышей» LinkBuds Clip крепятся к ушной раковине, а не вставляются в ухо.

 

Такие наушники не блокируют ушной канал, подходят даже тем, кто не может использовать внутриканальные наушники, потому что те не держатся в слуховом канале, и при этом надёжно фиксируются на ушной раковине. В комплект поставки входят специальные подушечки, которые гарантируют удобную и надёжную посадку наушников. Поддерживается подключение к двум источникам сигнала и мгновенное переключение между ними.

 

Используя мобильное приложение Sony Sound Connect, обладатель LinkBuds Clip получает доступ к десятиполосному эквалайзеру и возможность выбора аудиорежимов: для музыки, для прослушивания в шумной обстановке и для «подавления утечки звука», который автоматически уменьшает громкость воспроизведения. Прикосновением к наушнику можно запустить воспроизведение, поставить его на паузу, увеличить или уменьшить громкость, выбрать тот или иной режим работы. Заряда аккумулятора хватает на девять часов прослушивания; подзарядка в футляре добавляет ещё 28 часов. Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IPX4. Цвета: чёрный, серый, зелёный, розовый.

