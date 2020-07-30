Наушники LG: с технологиями Meridian и защитой от бактерий

30.07.2020 10:35

В США начались продажи новой модели беспроводных наушников LG Electronics. Устройство под названием TONE Free (флагманская модель HBS-NF6) разработано с применением фирменных аудио технологий Meridian и поставляется в зарядном кейсе UVnano с уникальными возможностями: он убивает 99,9% бактерий на той части наушника, которая находится ближе всего к внутреннему уху.



«Кейс-убийца бактерий» имеет сертификат UL (Underwriters Laboratories Inc.), североамериканской компании по стандартизации и сертификации в области техники безопасности. Он подтверждает, что ультрафиолетовое излучение внутри кейса за 10 минут убивает большую часть бактерий, скопившихся на наушниках. Настройки эквалайзера в TONE Free позволяют выбрать один из четырёх вариантов прослушивания: «натуральный» – для естественного сбалансированного звучания, «иммерсивный» – с расширенной звуковой сценой, режим Bass Boost с мощными басами или Treble Boost – заставляющий голоса звучать чище и разборчивее. Доступ к настройкам обеспечивает приложение для iOS и Android; с его помощью можно также найти наушники, если вы вдруг забыли, куда их положили.



В США новинка будет стоить 149,99 долларов. Наушники выпускаются в двух вариантах отделки: матовом чёрном и блестящем белом. Есть две более дешёвые модификации, без кейса – для тех, кто не хочет тратить деньги на УФ-чистку. Все наушники имеют защиту от влаги IPX4, управляются голосом – с помощью Google Assistant или Siri – или прикосновениями.