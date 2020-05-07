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Наушники Microsoft


07.05.2020 11:37

 

 

Компания Microsoft выпустила две модели наушников: «вкладыши» Surface Earbuds и накладные полноразмерные Surface Headphones 2.

 

Выпуск этих устройств был анонсирован осенью прошлого года. Для внутриканальной модели были специально разработаны драйверы 13,6 мм Surface Omnisonic. Накладные наушники оснащаются 40-мм драйверами Free Edge.Обе новинки интегрируются с Microsoft Office, что означает для пользователей возможность прослушивать сообщения электронной почты, отвечать на них и удалять ненужные, не доставая смартфон.

 

Внутриканальные наушники Surface Earbuds можно использовать после полной зарядки в течение восьми часов, подзарядка в кейсе увеличит это время до 24 часов. Время автономной работы полноразмерных Surface Headphones 2 – от 15 до 20 часов с включённым режимом активного шумоподавления (всего предусмотрены три уровня шумоподавления). Наушники  используют стандарт Bluetooth 5.0 и поддерживают aptX. Цвета: чёрный и серый.

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