Наушники Music Public Kingdom: доступно и качественно

04.04.2023 12:00

Сразу четыре новые модели полноразмерных проводных наушников выводит на российский рынок бренд Music Public Kingdom, основанный в 2019 году компанией из Гонконга JYK. Наушники HP401, HP451, HP501 и HP502 относятся к среднему ценовому сегменту и доступны широкому кругу потребителей.



«Младшая» модель HP401 оснащается 40-миллиметровыми драйверами с диапазоном частот от 10 до 24000 Гц; максимальная мощность устройства – 450 мВт. Наушники HP451 мощнее (1500 мВт) благодаря динамикам большего размера (45 мм), диапазон частот 10 Гц – 26 кГц. Обе модели комплектуются встроенным кабелем трёхметровой длины; он подсоединён к левой чашке наушников. В HP501 и HP502 драйверы 50-миллиметровые, а кабели – отсоединяемые, причём у HP502 провод витой, длиной 1,5-4 м. Диапазон частот: 10 Гц – 40 кГц у модели HP502, 10 Гц – 35 кГц у HP501. В комплект поставки входит чехол, а также переходники для штекера, благодаря которым наушники можно использовать с устройствами, имеющими разъём 3,5 мм и 6,3 мм.



Новинки Music Public Kingdom предназначены в первую очередь для домашнего прослушивания и подходят для любой портативной техники, вплоть до смартфона, но для полного раскрытия их потенциала требуются качественные источник звука и усилитель.



