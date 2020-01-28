Наушники Philips: новый флагман и спортивная серия

28.01.2020 10:22

В Амстердаме прошла презентация Philips, на которой компания представила несколько новых моделей наушников, в том числе серию устройств для занятий спортом и активного досуга, а также новый флагман Fidelio X3.

Модель аудиофильского качества Fidelio X3 стала началом новой серии наушников. Правда, компания ещё в 2015 году выпустила линейку X2, и подобная частота обновления модельного ряда представляется недостаточной для производителя такого уровня… Но с появлением Fidelio X3 всё может измениться. Полноразмерные наушники открытого типа оснащаются 50-миллиметровыми драйверами (АЧХ 5 Гц – 40 кГц) c многослойными полимерными мембранами с гелевым заполнением. Двуслойные амбушюры имеют ребристую конструкцию, что позволило снизить вибрации; динамики располагаются под углом 15 градусов, благодаря чему звук «направляется прямо в ушной канал». Акустически прозрачная ткань Kvadrat уменьшает давление воздуха.

Беспроводные внутриканальные наушники SN503, полностью беспроводные (true-wireless) ST702 и накладные SH402 разработаны специально для тех пользователей, кто ведёт активный образ жизни и много занимается самыми разными видами спорта. Все модели серии оснащаются системой пассивного шумоподавления, быстро – за 10-15 минут –подзаряжаются, автоматически «опознают» находящиеся рядом устройства Bluetooth. Наушники SN503 и ST702 имеют защиту от влаги и пота IPX5, а модель ST702 может ещё и самоочищаться с использованием ультрафиолетовых лучей. Ещё одной интересной способностью обладают наушники SH402: внутри амбушюр находится охлаждающий гель, который приятно холодит кожу.