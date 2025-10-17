ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Наушники – просто космос! Baseus Bass BP1 Pro


17.10.2025 13:47

 

 

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» начались продажи полностью беспроводных наушников-вкладышей Bass BP1 Pro торговой марки Baseus. Цена новинки – 3999 рублей. В пресс-релизе говорится, что наушники «легко справляются с воспроизведением как мощных басов, так и средних и высоких нот», а главное преимущество устройства – адаптивное шумоподавление, интенсивность которого изменяется в режиме реального времени благодаря четырём датчикам, анализирующим окружающие звуки.

 

Динамики, которые используются в Baseus Bass BP1 Pro – десятимиллиметровые, с частотным диапазоном от 20 Гц до 40 кГц. Поддержка кодека LDAC обеспечивает передачу аудиоданных без потерь: звук сопоставим по качеству со студийным. В приложении Baseus можно выбрать два дополнительных режима эквалайзера (они добавлены специально для Bass BP1 Pro): SuperBass для насыщенных битов и SuperBalance для большей детализации. По Bluetooth 6.0 наушники можно подсоединить одновременно к двум источникам. Благодаря технологии DCLL (Dual-Channel Low Latency) задержка звука снижена до 0,58 секунды: аудио полностью синхронизировано с «картинкой». Защита от пыли и влаги: IP55.

 

Ёмкости аккумулятора (60 мАч) достаточно для воспроизведения музыки без подзарядки в течение 12 часов с выключенным шумоподавлением, до 7 часов – если функция ANC активна. С подзарядкой в футляре время прослушивания увеличивается до 55 часов и 36 часов соответственно. Наушники поддерживают технологию быстрой зарядки BRC: десять минут подключения к сети обеспечат до 2,5 часа автономной работы. В комплект поставки входят пять пар съёмных вкладышей разных размеров. Baseus Bass BP1 Pro выпускаются в трёх цветах: «космическом чёрном», «лунном белом» и «галактическом синем».

Связанные новости:
 Bang & Olufsen Beo Grace: красота и эффективность - 26.09.2025 22:17
 Baseus: дом под наблюдением - 22.05.2025 13:17
 For Me Buds: вы спите, наушники работают - 27.01.2025 14:06
 Наушники Baseus в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» - 17.10.2024 12:41
 Sony LinkBuds: две новые модели наушников и колонка - 13.10.2024 11:25
 Сияй как Bose Diamond  - 05.09.2024 18:29
 Внутриканальные Meze Audio ALBA - 31.07.2024 08:21
 Huawei FreeBuds 6i: месяц на раздумья - 19.06.2024 13:18
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007