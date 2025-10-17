Наушники – просто космос! Baseus Bass BP1 Pro

17.10.2025 13:47

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» начались продажи полностью беспроводных наушников-вкладышей Bass BP1 Pro торговой марки Baseus. Цена новинки – 3999 рублей. В пресс-релизе говорится, что наушники «легко справляются с воспроизведением как мощных басов, так и средних и высоких нот», а главное преимущество устройства – адаптивное шумоподавление, интенсивность которого изменяется в режиме реального времени благодаря четырём датчикам, анализирующим окружающие звуки.



Динамики, которые используются в Baseus Bass BP1 Pro – десятимиллиметровые, с частотным диапазоном от 20 Гц до 40 кГц. Поддержка кодека LDAC обеспечивает передачу аудиоданных без потерь: звук сопоставим по качеству со студийным. В приложении Baseus можно выбрать два дополнительных режима эквалайзера (они добавлены специально для Bass BP1 Pro): SuperBass для насыщенных битов и SuperBalance для большей детализации. По Bluetooth 6.0 наушники можно подсоединить одновременно к двум источникам. Благодаря технологии DCLL (Dual-Channel Low Latency) задержка звука снижена до 0,58 секунды: аудио полностью синхронизировано с «картинкой». Защита от пыли и влаги: IP55.



Ёмкости аккумулятора (60 мАч) достаточно для воспроизведения музыки без подзарядки в течение 12 часов с выключенным шумоподавлением, до 7 часов – если функция ANC активна. С подзарядкой в футляре время прослушивания увеличивается до 55 часов и 36 часов соответственно. Наушники поддерживают технологию быстрой зарядки BRC: десять минут подключения к сети обеспечат до 2,5 часа автономной работы. В комплект поставки входят пять пар съёмных вкладышей разных размеров. Baseus Bass BP1 Pro выпускаются в трёх цветах: «космическом чёрном», «лунном белом» и «галактическом синем».