Наушники с костной проводимостью Suunto Sonic

16.02.2024 16:26

Suunto Sonic – спортивные беспроводные наушники с технологией костной проводимости. Наушники открытого типа позволяют слышать всё, что происходит вокруг, и обеспечивают высокое качество звучания воспроизводимого аудиоконтента.



Внешние шумы не блокируются благодаря тому, что наушники не перекрывают слуховой проход, как традиционные вкладыши, и не закрывают уши, как обычные полноразмерные модели. Suunto Sonic, компактные и легкие, располагаются за ухом и надёжно удерживаются на ушной раковине благодаря удобным дужкам. Динамики Suunto Sonic имеют высокую чувствительность; они воспроизводят звук без искажений, с мощными басами. Благодаря защите от пыли и влаги IP55, наушники можно использовать для занятий спортом на открытом воздухе и во время прогулок в любых погодных условиях.



Встроенный аккумулятор рассчитан на десять часов автономной работы. Функция быстрой зарядки позволяет уже через пять минут снова слушать музыку – в течение трёх часов. Подключить наушники к смартфону можно по Bluetooth. Фирменное приложение позволяет настраивать звучание в соответствии с предпочтениями пользователя.