ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Наушники с технологией костной проводимости


16.02.2023 11:19

 

 

Outlier Free и Outlier Free Pro – две новые беспроводные модели наушников Creative. Принцип их работы основан на костной проводимости: звук передаётся во внутреннее ухо через кости черепа. Основное преимущество таких наушников в том, что они не закрывают уши: пользователь слышит окружающие звуки, что делает более безопасным его пребывание, например, на улице с оживлённым движением, и позволяет ему общаться с другими людьми, не снимая наушники.

 

Outlier Free рассчитаны на десять часов автономной работы (за десять минут наушники можно подзарядить достаточно, чтобы они проработали ещё два часа), они водонепроницаемы – благодаря защите IPX5 наушникам не причинит вреда небольшой дождь. Благодаря поддержке технологии Bluetooth 5.3 с многоточечным подключением к наушникам можно одновременно подключить два Bluetooth-устройства. Имеется встроенный микрофон и поддержка голосовых ассистентов. Наушники сделаны из силикона и титанового сплава.

 

Ещё одна новинка, Outlier Free Pro, оснащается встроенным музыкальным плеером ёмкостью 8 ГБ (до 2000 песен в формате mp3), который поддерживает форматы FLAC, WAV и APE. Защита от влаги у этой модели выше: IPX8; в наушниках Outlier Free Pro можно даже плавать и нырять. В России новые модели наушников Creative с технологией костной проводимости появятся в продаже в ближайшее время.

Связанные новости:
 Звуковая карта Creative Sound Blaster X5 - 31.01.2023 11:40
 «На стиле» с Creative Zen Air - 19.01.2023 11:54
 Sony Walkman: реинкарнация - 18.01.2023 11:13
 Новости Audio Pro - 16.01.2023 05:41
 Creative Muvo Go: небольшая, но мощная  - 25.11.2022 11:58
 Koss представляет наушники KSC35 Wireless  - 14.07.2020 10:05
 Полноразмерные наушники Philips Fidelio L2BO - 30.07.2015 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007