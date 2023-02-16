Наушники с технологией костной проводимости

16.02.2023 11:19

Outlier Free и Outlier Free Pro – две новые беспроводные модели наушников Creative. Принцип их работы основан на костной проводимости: звук передаётся во внутреннее ухо через кости черепа. Основное преимущество таких наушников в том, что они не закрывают уши: пользователь слышит окружающие звуки, что делает более безопасным его пребывание, например, на улице с оживлённым движением, и позволяет ему общаться с другими людьми, не снимая наушники.



Outlier Free рассчитаны на десять часов автономной работы (за десять минут наушники можно подзарядить достаточно, чтобы они проработали ещё два часа), они водонепроницаемы – благодаря защите IPX5 наушникам не причинит вреда небольшой дождь. Благодаря поддержке технологии Bluetooth 5.3 с многоточечным подключением к наушникам можно одновременно подключить два Bluetooth-устройства. Имеется встроенный микрофон и поддержка голосовых ассистентов. Наушники сделаны из силикона и титанового сплава.



Ещё одна новинка, Outlier Free Pro, оснащается встроенным музыкальным плеером ёмкостью 8 ГБ (до 2000 песен в формате mp3), который поддерживает форматы FLAC, WAV и APE. Защита от влаги у этой модели выше: IPX8; в наушниках Outlier Free Pro можно даже плавать и нырять. В России новые модели наушников Creative с технологией костной проводимости появятся в продаже в ближайшее время.



