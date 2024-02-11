Наушники Sonos – «поспеют» к осени?

11.02.2024 23:49

Эксперты считают, что с большой вероятностью компания Sonos в течение ближайших шести месяцев, в крайнем случае – к октябрю нынешнего года, представит свои первые наушники.



По мнению специалистов, это следует из слов генерального директора компании Патрика Спенса (Patrick Spence); в начале февраля он заявил, что «остаётся всего несколько месяцев до того дня, когда Sonos объявит о новом долгожданном продукте, который станет важной вехой в истории бренда и началом нового этапа развития». Не вдаваясь в подробности, Спенс добавил, что речь идёт о «новых категориях фирменных устройств», а также о новинках, «одна из которых поступит в продажу в третьем квартале 2024 года».



Несмотря на то, что слово «наушники» так и не прозвучало, эксперты полагают, что Спенс имел в виду именно их: некоторое время назад представители компании уже упоминали о том, что презентация первых фирменных наушников состоится во второй половине 2024 года, а ещё раньше агентство «Блумберг» заявляло, что в Sonos появилась отдельная команда конструкторов и дизайнеров для разработки именно таких устройств. Приобретение компанией Sonos датской Mayht, случившееся в 2022 году – после того, как инженеры последней разработали динамики принципиально новой конструкции (технология получила название HeartMotion) – тоже хорошо укладывается в общую картину. Впервые же подобные слухи начали распространяться ещё в начале 2019 года. Что ж, учитывая, что прошло уже пять лет, подождать осталось совсем немного…