Наушники Sony, да не те…


06.05.2026 13:20

 

 

Британский актер Дэмсон Идрис (Damson Idris) появился на престижном благотворительном балу, который ежегодно проходит в Метрополитен-музее искусств в Нью-Йорке, в наушниках Sony неизвестной модели. Многие подумали, что это WH-1000XM7 – Sony действительно готовит их к выпуску, но официально пока не презентовала – и ошиблись…

 

Новинка, которую уже носит Идрис – предположительно юбилейная модель, которая разработана к десятилетию со дня появления в 2016 году наушников Sony WH-1000X. Называться она будет (тоже предположительно) WH-1000XX The ColleXion. Эти наушники дороже, чем модели из линейки WH-1000XM, они тяжелее и, как ожидается, лучше звучат. Сообщается, что новинка не будет иметь складную конструкцию, при этом цена её, возможно, превысит цену WH-1000XM6 почти в 1,4 раза (цена Apple AirPods Max 2, таким образом, вероятно, окажется ниже, и это означает, что WH-1000XX должны превосходить их, как минимум, в качестве звука и эффективности активного шумоподавления). Все предположения основаны на утечках информации.

 

Велика вероятность, что официальная презентация WH-1000XX The ColleXion состоится 19 мая. Тогда мы и узнаем, действительно ли новинка оснащается массивом из 12 микрофонов и процессором QN3, как и фирменные XM6, и впрямь ли наушники способны проработать в автономном режиме с включенным ANC в течение 24 часов. Что касается Sony WH-1000XM7, их релиз, скорее всего, будет перенесён на 2027 год.

