Наушники Soundcore Liberty 3 Pro

08.10.2021 12:12

Компания Anker Soundcore только что выпустила новую модель действительно беспроводных (TWS) наушников серии Liberty, и, похоже, возлагает на неё большие надежды – ведь в новинке есть всё, чего не хватало предыдущим версиям.

Liberty 3 Pro на 30% меньше своих предшественников, в них есть система активного шумоподавления (ANC) и поддержка кодеков Bluetooth высокого разрешения. Жёсткие кнопки заменены сенсорными элементами управления, изменилась форма силиконовых вкладышей для большего комфорта ношения, а сами наушники выглядят более солидно и дорого с их зеркальной полировкой и хромированными вставками. Как заявляет Soundcore, фирменная «коаксиальная акустическая архитектура Astria» также претерпела изменения, однако с первого взгляда очевидно только то, что используемые динамические драйверы стали немного меньше. Впрочем, производитель утверждает, что Liberty 3 Pro звучат лучше всех других TWS-наушников, когда-либо выпускавшихся компанией Soundcore, у них мощные басы и чёткие высокие частоты.

Фирменная система HearID персонализированной эквализации здесь используется ещё и для настройки функции ANC. Как это работает, но очень понятно; сообщается, что она способна «автоматически настраивать шумоподавление в зависимости от внешних условий и создаёт уникальный индивидуальный звуковой профиль, анализируя уровень внутриушного давления». Заявленное время автономной работы: шесть часов на одной зарядке с включённым режиммо активного шумоподавления плюс ещё 24 часа при зарядке (беспроводной) через футляр. Эти же показатели увеличиваются до 8 и 32 соответственно, если режим ANC выключен. Пятнадцатиминутная быстрая дозарядка обеспечивает три часа работы. Водонепроницаемость устройства: IPX4. Наушники выпускаются в четырёх цветах (чёрном, белом, сером и фиолетовом), и вплоть до 14 октября их можно купить со скидкой – при том, что розничная цена и так невысока и составляет 170 долларов США.