Наушники Suunto Spark с воздушной проводимостью

Suunto Spark – новая разработка инженеров компании Suunto, первая фирменная модель с воздушной проводимостью. Новинка – спортивные наушники открытого типа, лёгкие и удобные, предназначенные для активных пользователей, в первую очередь тех, кто следит за здоровьем.



Наушники «наблюдают» за частотой шагов, параметрами бега и положением головы пользователя, а при подключении к часам Suunto сообщают о частоте пульса, пройденном расстоянии и пр. При неправильном положении головы и напряжении в шее Suunto Spark делают предупреждения, которые позволяют носителю сохранять правильную осанку и хорошее самочувствие. Наушник плотно прилегает к уху; комфортную посадку и надёжное крепление обеспечивает титановая петля с эффектом памяти. Защита от влаги и пыли: IP55; запас работы аккумулятора: до восьми часов, с подзарядкой в кейсе время увеличивается до 40 часов.



Аудиосистема Suunto Spark – гибридная, с несколькими драйверами и двумя микрофонами с функцией шумоподавления. Поддерживаются аудиокодек высокого разрешения LHDC 5.0, подключение по Bluetooth 5.4 одновременно к двум источникам и функция «Найди мой Spark». Управление осуществляется через приложение Suunto, где можно настраивать свой звуковой профиль или выбирать предустановленные режимы, или движениями головы. Цвета наушников Suunto Spar: чёрный, белый, кораллово-оранжевый.