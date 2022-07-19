Наушники Т+А Solitaire T: с проводами или без

19.07.2022 09:53

На выставке High End Show в Мюнхене немецкая компания Т+А elektroakustik показала новую модель фирменных наушников Solitaire T.

Буква T (от travel, «путешествовать») означает, что новинка предназначена в первую очередь для заядлых путешественников и людей, ведущих активный образ жизни. Впрочем, производитель не ограничивает целевую аудиторию; пользоваться наушниками Т+А Solitaire T можно и дома, и в офисе, и во время прогулок по городу – устройство оснащается системой активного шумоподавления, а звук передается как традиционным проводным, так и беспроводным способом.

Т+А Solitaire T – это накладные полноразмерные динамические наушники с драйверами с целлюлозной диафрагмой диаметром 42 мм. Интерфейс Bluetooth – с поддержкой кодеков LDAC и aptX HD. Чип Qualcomm QCC 5127 работает в связке с ЦАП ESS 9218. Если у владельца Solitaire T имеется отдельный внешний усилитель для наушников или ЦАП, наушники можно подключить к этим устройствам традиционным способом, с использованием проводов. В продаже новинка появится ориентировочно осенью нынешнего года; розничная цена составит 1300 евро. О начале поставок в Россию будет сообщено дополнительно.



