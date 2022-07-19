ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Наушники Т+А Solitaire T: с проводами или без


19.07.2022 09:53

 

 

На выставке High End Show в Мюнхене немецкая компания Т+А elektroakustik показала новую модель фирменных наушников Solitaire T.

 

Буква T (от travel, «путешествовать») означает, что новинка предназначена в первую очередь для заядлых путешественников и людей, ведущих активный образ жизни. Впрочем, производитель не ограничивает целевую аудиторию; пользоваться наушниками Т+А Solitaire T можно и дома, и в офисе, и во время прогулок по городу – устройство оснащается системой активного шумоподавления, а звук передается как традиционным проводным, так и беспроводным способом.

 

Т+А Solitaire T – это накладные полноразмерные динамические наушники с драйверами с целлюлозной диафрагмой диаметром 42 мм. Интерфейс Bluetooth – с поддержкой кодеков LDAC и aptX HD. Чип Qualcomm QCC 5127 работает в связке с ЦАП ESS 9218. Если у владельца Solitaire T имеется отдельный внешний усилитель для наушников или ЦАП, наушники можно подключить к этим устройствам традиционным способом, с использованием проводов. В продаже новинка появится ориентировочно осенью нынешнего года; розничная цена составит 1300 евро. О начале поставок в Россию будет сообщено дополнительно.

Связанные новости:
 Новинки T+A elektroakustik  - 13.07.2022 10:31
 Новый эталон звука T+A - 11.07.2022 10:42
 Секретная премьера Triangle  - 06.06.2022 12:15
 Pro-Ject в Мюнхене - 02.06.2022 08:43
 T+A представляет: Caruso R - 02.03.2021 06:33
 Новые полочники T+A - 16.12.2020 13:15
 T+A: начало продаж усилителя PA 1100 E - 05.09.2019 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007