Наушники Technics EAH-AZ100: новинка к юбилею

11.01.2025 12:02

Бренду Technics в этом году исполняется 60 лет. На выставке CES 2025 компания представила новинку, выпуск которой приурочен к юбилею – флагманские беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением EAH-AZ100.



Эта модель пришла на замену выпускавшимся с 2023 года Technics EAH-AZ80. Новинка меньше по размеру и легче; запас работы аккумуляторов, встроенных в каждый наушник, увеличен до 10 часов, с подзарядкой в футляре слушать музыку можно в течение 28 часов. Производитель обещает намного более чистое звучание, достигаемое благодаря использованию динамиков с новой магнитной системой – ранее такие использовались в фирменных проводных наушниках EAH-TZ700. Пространство между магнитом и звуковой катушкой заполняется «маслоподобной жидкостью с магнитными частицами», благодаря чему уменьшаются звуковые искажения. В пресс-релизе говорится, что использование этой технологии позволило добиться «максимально аутентичного, сбалансированного звучания, очень близкого к оригинальному».



Technics EAH-AZ100 поддерживают Dolby Atmos и технологию объёмного аудио с динамическим отслеживанием движений головы пользователя. Наушники воспроизводят файлы LDAC и поддерживают технологию Auracast. Цвет: чёрный или серебристый. Розничная цена новинки – 300 долларов США (для сравнения, предыдущий флагман EAH-AZ80 сейчас продаётся за 200 долларов).



