Наушники UGREEN: недорого и в тренде

13.02.2026 17:42

Компания diHouse объявила о начале продаж наушников UGREEN: выполненных в ретро стиле накладных моделей и классических внутриканальных. Дистрибьютор отмечает высокий интерес российских потребителей к аудиоустройствам этой категории и значительно выросший спрос на полностью беспроводные наушники, особенно недорогие.

В ассортименте diHouse появились наушники UGREEN моделей HP207 Studio Plus, WS215, WS216, WS217, WS218 и WS220. HP207 Studio Plus – накладные, беспроводные, с выполненными из экокожи амбушюрами чёрного, белого или коричневого цвета. Основные характеристики: АЧХ 20 Гц – 20 кГц, поддержка кодеков AAC/SBC, активное шумоподавление. Подключение к источнику звука – по Bluetooth, с дальностью работы до 15 м. Ёмкость литий-полимерного аккумулятора – 500 мАч; он заряжается через порт USB-C, для полной зарядки требуется полтора часа.

UGREEN WS215, WS216, WS217, WS218 и WS220 – беспроводные внутриканальные наушники с комфортной посадкой. Они поддерживают подключение по Bluetooth 6.0 и также обеспечивают эффективное подавление внешних шумов. Особенность наушников модели WS215 – наличие шести микрофонов, работа которых контролируется искусственным интеллектом. Зарядный футляр для наушников WS216 оснащён экраном. WS218 выполнены в форм-факторе клипсов и подойдут тем, кто ищет наушники для занятий спортом. UGREEN WS220 с ультранизкой задержкой в 80 мс комплектуются аккумуляторами увеличенной мощности – запас их автономной работы составляет 35 часов.