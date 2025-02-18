Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 – в продаже в России

18.02.2025 09:56

В России появились в продаже новые модели наушников Xiaomi Redmi Buds 6 и Redmi Buds 6 Pro. Купить их можно в магазинах розничных торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене от 4490 рублей и от 8290 рублей соответственно.



Внутриканальные наушники Xiaomi Redmi Buds 6 и Redmi Buds 6 Pro обеспечивают трёхмерный иммерсивный звук высокого качества, а флагманская модель Redmi Buds 6 Pro – ещё и глубокий бас, благодаря 11-миллиметровому драйверу с титановой диафрагмой. Технология активного шумоподавления (55 дБ, 4 кГц) эффективно блокирует отвлекающие средне- и высокочастотные звуки. Управление – простое и интуитивно понятное; запас работы аккумулятора составляет до девяти часов, а с подзарядкой в чехле – до 36 часов. Наушники выпускаются в трёх цветах: белом, чёрном, фиолетовом.



Redmi Buds 6 также оснащены усовершенствованной системой активного шумоподавления (49 дБ, 2 кГц) с несколькими режимами работы. После полного цикла зарядки слушать музыку можно в течение десяти часов, общее время автономной работы с учётом подзарядок в чехле – до 42 часов. Функция интеллектуального подключения к устройствам Xiaomi позволяет обмениваться аудио и делать фотографии с помощью жестов. Варианты отделки: белый, чёрный и зелёный цвета.



