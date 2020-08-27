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Наушники Yamaha: восемь новинок до конца года


27.08.2020 12:30

 

 

Yamaha планирует выпустить восемь новых моделей наушников, включая беспроводные и «совсем беспроводные» (true wireless) «вкладыши» и полноразмерные устройства с функцией активного шумоподавления. Все новинки – с технологией True Sound и индивидуальной настройкой звучания.

 

До конца 2020 года будут представлены три новые серии устройств: внутриканальных EP (три модели), полностью беспроводных TW (три модели) и полноразмерных YH (две модели). Флагманы каждой серии будут иметь функцию активного шумоподавления, Bluetooth-совместимость (версия 5.0) с поддержкой кодека aptX, и комплектоваться зарядными кабелями USB Type-C. Особенность фирменной технологии “Advanced Active Noise Cancelling” в отсутствии эффекта окрашивания или ухудшения звука. Наушники Yamaha полностью убирают фоновые шумы, не меняя качество звучания. Ещё одна технология, “Listening Care”, обеспечивает «правильное» воспроизведение всех частот даже при прослушивании аудио записей на низких уровнях громкости. Наконец, “Listening Optimizer” учитывает особенности слуха пользователя и автоматически подстраивает звучание. Новейшая версия aptX, aptX Adaptive, обеспечивает стабильность Bluetooth-соединения.

 

Накладные наушники будут оснащаться «полётным адаптером», позволяющим использовать устройство на борту самолёта. Элемент питания в полноразмерных моделях рассчитан на 35 часов работы в автономном режиме. Полностью беспроводные наушники «продержатся» от 5 до 6,5 часов; все модели имеют защиту от влаги и пота (IPX5). Более подробная информация о технических характеристиках новинок будет доступна позднее.

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