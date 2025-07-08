Наушники Yamaha YH-L500A: звук как в кино

08.07.2025 15:49

Новые беспроводные полноразмерные наушники Yamaha YH-L500A стоимостью 229 долларов США обеспечивают персонализированный звук кинотеатрального уровня благодаря фирменной технологии звукового поля.



Yamaha не балует потребителей ежегодными новинками и огромным ассортиментом, но каждый новый фирменный продукт почти всегда – событие. Новые YH-L500A позиционируются как устройство, пользуясь которым, потребитель ощущает себя находящимся в персональном кинозале – благодаря технологии звукового поля, генерирующей объёмный звук вне зависимости от контента или источника. Режим «Кино» предназначен для просмотра фильмов и телевизионных программ: он повышает разборчивость диалогов, подчёркивает звуковые эффекты и в целом имитирует акустику кинотеатрального зала. Режим «Музыка» – для меломанов: выше детализация, больше воздуха, результат – вы словно в концертном зале или клубе, где помещение «заточено» под музыкальные выступления.



Наушники весьма практичны: 20 часов работы без подзарядки, функция Google Fast Pair (для устройств на базе Android), Qualcomm aptX Adaptive, голосовое управление, игровой режим с низкой задержкой, Bluetooth Multipoint, фирменная технология Listening Care; в бесплатном приложении – большое количество персональных настроек. Новинка уже в продаже.



